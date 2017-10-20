Киев не может найти документы о лишении Поклонской гражданства

Киев, , 15:56 — REGNUM Киев не лишил украинского гражданства бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы РФ Наталью Поклонскую, к такому выводу приходит 20 октября издание «Украинская правда».

Редакция издания ссылается на ответ администрации Порошенко, который пришел на запрос депутата Верховной рады Сергея Лещенко.

По мнению издания, украинские ведомства: миграционная служба, МИД и другие органы:

«Не присылали президенту представление о лишении Поклонской украинского гражданства».

В свою очередь, администрация Порошенко сама послал запрос в дипломатические органы.

В свою очередь, Наталья Поклонская заявила РБК, что украинского гражданства она была лишена 21 марта 2014 года Виктором Януковичем, который на тот момент находился в Ростове-на-Дону и являлся легитимным президентом Украины.

«В марте 2014 года в установленном порядке я вышла из гражданства Украины и являюсь гражданкой России», — заявила Поклонская.

Она также ссылается на документ о персональных санкциях против нее как гражданки России за подписью президента Украины Петра Порошенко от 26 марта 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Украины возбудили против Поклонской уголовное дело, обвинив ее в «госизмене».

В августе 2017 года руководитель так называемой прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и России) Гюндуз Мамедов заявил, что в отношении Поклонской возбуждено еще одно уголовное дело, связанное с запретом экстремистской организации «Меджлискрымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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