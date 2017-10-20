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Госдума отказалась принимать закон о «беби-боксах»

Политика

Законопроект отклонен

Госдума отказалась принимать закон о «беби-боксах»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беби-бокс

Москва, 20 октября 2017, 15:35 — REGNUM  Законопроект, наделяющий региональные власти правом принимать решение об установке «беби-боксов», Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Авторы инициативы предложили предоставить субъектам РФ право самостоятельно определять с учетом культурных и иных местных традиций необходимость создания на территории субъекта мест для анонимного оставления ребенка, их количество, местоположение и порядок их установки.

Требования к «ящикам» должен был устанавливать Минздрав.

Законопроект был внесен в Госдуму в марте 2017 года в том числе Вадимом Тюльпановым, занимавшим тогда пост сенатора и группой депутатов Госдумы «Единой России», которые позже отозвали свое соавторство.

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