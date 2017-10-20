Глава Карелии видит на посту детского омбудсмена главу исполкома местной ЕР

Петрозаводск, , 15:16 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков сегодня, 20 октября, внес в республиканский парламент кандидатуру руководителя регионального исполнительного комитета «Единой России» Геннадия Сараева на должность детского омбудсмена республики.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Заксобрание рассмотрит его кандидатуру в ноябре, а предшествовало решению Артура Парфенчикова недолгое общественное обсуждение. На него руководитель региона выносил четыре кандидатуры. Это Геннадий Сараев, член общественной палаты Карелии, юрист в сфере медиа Елена Пальцева и еще две общественницы — Лариса Бойченко и Светлана Барташевич.

Последние накануне добровольно сняли свои кандидатуры, и до сегодняшнего дня обсуждали персоны Сараева и Пальцевой. Глава республики дискуссию прекратил: вряд ли Заксобрание не одобрит губернаторского кандидата.

«Геннадий Сараев закончил карельский государственный педагогический университет, факультет дошкольной педагогики и психологии, — приводит биографию кандидата пресс-служба карельского правительства. — В 2012 году успешно прошёл профессиональную переподготовку в российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. В настоящее время является исполнительным директором Карельского фонда развития образования».

Тот факт, что действующий пока уполномоченный по правам ребенка Оксана Старшова не попала даже в предварительный список кандидатов, мало кого удивил. К ней у карельской общественности накопилось слишком много вопросов. Прежде всего, после трагедии на Сямозере и судебных разбирательств в отношении директора детского лагеря «Золото Белого моря» в Лоухском районе республики. Родители воспитанников этого лагеря на острове Сидоров летом 2016 года написали письмо в Заксобрание Карелии, в котором требовали отставки Старшовой.

«Наши дети, находясь на отдыхе в республике Карелия в лагере «Золото Белого моря», столкнулись с произволом государственных чиновников, — сказано в обращении. — В этой ситуации нас глубоко возмутила непрофессиональная и нечестная позиция Уполномоченного по правам ребенка в Республике Карелия Оксаны Старшовой. Обладая информацией о противоправных действиях по отношению к детям, она фактически оставила наших детей в опасности. В тот момент, когда она могла бы проявить свои профессиональные навыки, уполномоченная отсутствовала, лагерь не посещала, ни с детьми, ни с представителями «Золота Белого моря», ни с родителями не контактировала».

Отметим, что проверки лагеря «Золото Белого моря» начались почти сразу после сямозерской трагедии. В отношении директора Дениса Орлова было возбуждено уголовное дело.

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По версии следствия, в июне прошлого года Орлов организовал туристическую программу для 50 детей, которые проживали на острове в четырех отдельно стоявших палаточных лагерях. При проверке детского лагеря были выявлены многочисленные грубейшие нарушения требований санитарно-эпидемиологических норм. Например, органы Роспотребнадзора обнаружили, что лагерь не оборудован местами для складирования отходов, а баня, где мылись дети, работала с нарушением правил пожарной безопасности. Помимо этого, сочли следственные органы, Орлов организовал выход групп детей в море на необорудованных судах и создал реальную угрозу их жизни. В результате лагерь закрыли, а уголовное преследование директора прекратили — он выплатил штраф в сто тысяч рублей.

Также напомним, что всколыхнувшая всю страну трагедия на Сямозере произошла 18 июня 2016 года. 47 детей с четырьмя взрослыми отправились в плавание на двух лодках и одном рафте по Сямозеру. При этом на водоеме был сильный ветер и высокие волны. В итоге две лодки вынесло на открытую воду, а рафт прибило к одному из островов. Обе лодки перевернулись. Погибли 14 детей. Расследование уголовного дела по этой трагедии продолжается.

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