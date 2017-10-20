Собчак: «У меня нет политического веса»

Москва, , 14:20 — REGNUM У телеведущей Ксении Собчак, которая 18 октября заявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 году в России, отсутствует политическая программа. Об этом она сама заявила в интервью The Guardian.

«У меня нет политического веса, — говорит Собчак. — Я не заслужила права запускать какую-либо политическую программу или выступать в качестве кандидата».

По ее словам, шансы на победу у нее небольшие, однако она будет участвовать в президентских выборах в качестве «громоотвода» для всех тех, «кто не согласен с тем, что происходит в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 октября телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что собирается баллотироваться в президенты РФ и уже проинформировала об этом действующего главу государства Владимира Путина.

По ее словам, российскому лидеру эта идея, скорее всего, не понравилась. Также Собчак отметила, что снимет свою кандидатуру, если оппозиционер Алексей Навальный зарегистрирует свою.

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