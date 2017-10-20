Что для России — коррупция, для крымских чиновников – норма

Симферополь, , 14:17 — REGNUM Пришло время не на словах, а на деле заявить, что Крым и Севастополь — равноправные субъекты Российской Федерации, и спрос за нарушения будет таким же, как и в других регионах. Это, несомненно, поддержат обычные люди, которые страдают от коррупции и безразличия местных чиновников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Крым отличается от других регионов повышенным вниманием со стороны федерального центра, а похож — неготовностью местных элит к стратегическому планированию, неспособностью видеть дальше собственного носа, как и во многих других субъектах Федерации. Ещё одно негативное отличие Крыма от остальных российских регионов заключается в почти четвертьвековом нахождении в другой системе координат. За это время крымские элиты как-то нашли в ней своё место. Положение дел напоминало известный анекдот, в котором торговец семечками на пороге банка объяснял попросившему у него взаймы другу, что, мол, у него с банком договор: банк не торгует семечками, а даёт в долг», — отметил эксперт.

По его мнению, в своё время местные элиты сохраняли видимость лояльности Киеву, а Киев закрывал глаза на творимые на полуострове беззакония.

«То, что для России — коррупция, для Украины — обычное дело. Так было и в Крыму. Некоторые местные чиновники и бизнесмены посчитали, что с возвращением в Россию для них ничего не изменилось. Поэтому с таким скрипом реализуются те проекты, контроль за которыми со стороны Москвы не столь велик. Дам, наверное, непопулярный рецепт. Пора прекратить пестовать эту крымскую самобытность в том смысле, что пришло время не на словах, а на деле заявить, что Крым и Севастополь — равноправные субъекты Российской Федерации, и спрос за нарушения будет таким же, как и в других регионах», — подчеркнул Игорь Шатров.

По его словам, у каждого российского региона есть свои особенности — некоторые отличаются уникальным географическим положением, как, например, Калининградская область или Курильские острова. Однако это не означает, что за проступки там иной спрос, со скидкой на эту уникальность.

«Так и в Крыму Москве надо проявить политическую волю. Это, несомненно, будет поддержано обычными людьми, которые страдают от коррупции и безразличия местных чиновников. Не за этим они возвращались в родную гавань», — добавил политолог.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Счётная палата РФ нашла серьёзные нарушения при выполнении федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя до 2020 года». В частности проверка аудиторов зафиксировала низкий уровень освоения бюджетных средств: в 2015 году — 23,6%, в 2016 — 63%.

Одной из главных причин отставания названо «отсутствие эффективной системы управления» со стороны дирекции ФЦП. Также в Счётной палате пришли к выводу о необоснованном финансировании самой дирекции, в организационно-штатной структуре которой половину должностей занимают руководители и их заместители: на свою деятельность в 2016 году они получили 163 млн рублей, а в нынешнем — 157 млн.

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