В Узбекистане назначили министра дошкольного образования

Ташкент, , 14:09 — REGNUM Министром дошкольного образования Узбекистана стала директор Ташкентского профессионального колледжа информационных технологий, член сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана Агрепина Шин, сообщает 20 октября «Газета.uz».

Согласно сообщению, заместителем министра дошкольного образования Узбекистана стал Собитхон Тургунов, которого перевели с должности первого заместителя министра народного образования Казахстана.

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Министерство дошкольного образования было создано 30 сентября 2017 года. В его задачи входит расширение сети дошкольных образовательных учреждений в стране, работа с высококвалифицированными педагогами и их привлечение к обучению детей, внедрение информационных технологий в процесс обучения детей.

По словам президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, дошкольное образование должны через три-четыре года начать получать все дети страны.

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Напомним, ранее Мирзиёев признал деятельность ряда министерств по обеспечению населения дошкольным образованием неудовлетворительным, в связи с чем в крупных городах Узбекистана помещения и участки для строительства дошкольных учебных заведений были переданы в руки частным инвесторам.

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