Сирийская оппозиция: Провинция Ракка будет частью децентрализованной Сирии

Ракка, Сирия, , 13:23 — REGNUM Сирийской город Ракка и прилегающая к нему провинция станут частью децентрализованной, федеративной Сирии, заявили 20 октября представители Демократических сил Сирии (ДСС), освободившие бывшую столицу «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от исламистов, сообщает Reuters.

«Мы клянемся защищать границы провинции от всех внешних угроз», — гласит заявление ДСС, в котором официально объявлено об освобождении города.

«Мы подтверждаем, что будущее провинции Ракка будет определяться ее жителями в рамках децентрализованной, федеративной и демократической Сирии, в которой жители провинции будут самостоятельно принимать решения», — добавили ДСС.

Напомним, бои за сирийский город Ракка по большей части завершились, после того как силы ДСС — объединение курдских и арабских подразделений — захватили последние оплоты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе.