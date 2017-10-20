«Деньги на разведку»: спецслужбы Литвы наращивают мускулы

Вильнюс, , 13:19 — REGNUM

Комиссия Сейма Литвы по парламентскому контролю над криминальной разведкой обсудила замечания Госконтроля относительно эффективности использования средств, выделяемых на выполнение задач криминальной разведки, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября, в канцелярии Сейма Литвы.

«Выслушав мнение и замечания глав учреждений, ведущих криминальную разведку и разведку, представителей Министерства финансов, Государственной налоговой инспекции относительно отчета Госконтроля, комиссия считает, что действующие правовые акты дают возможность каждому субъекту криминальной разведки и разведки некоторые сферы своей деятельности регулировать индивидуально, привлекая внутренние правовые акты учреждения. При таком правовом регулировании сложно создать единую систему, по которой во всех учреждениях, ведущих криминальную разведку и разведку, аналогичная деятельность, в этом случае — администрирование средств, выделяемых на выполнения задач криминальной разведки, регулировалась бы одинаково», — пояснили в канцелярии литовского парламента.

«Понятно, что нынешняя система администрирования средств, выделенных на криминальную разведку, работает, но мы видим возможность усовершенствовать ее. Я считаю, что в ближайшее время мы предложим изменить некоторые правовые акты, чтобы средства, выделенные на эту деятельность, во всех учреждения, ведущих криминальную разведку и разведку, администрировались бы одинаково», — говорит председатель комиссии Дайнюс Гайжаускас.

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