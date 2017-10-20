ОБСЕ: В Центральной Азии необходимо освободить всех журналистов

Ташкент, , 13:22 — REGNUM Страны Центральной Азии могут и должны освободить из-под заключения всех журналистов, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, французский политик Арлем Дезир в ходе 19-й Центральноазиатской конференции «Открытая журналистика в Центральной Азии», сообщает 19 октября пресс-служба ОБСЕ.

По его словам, страны Центральной Азии не должны препятствовать работе журналистов и должны гарантировать свободу СМИ. Дезир подчеркнул, что особенно это касается вопросов освещения терроризма и противодействия экстремизму корреспондентами и журналистами.

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Представитель ОБСЕ отметил, что в странах Центральной Азии должны проходить открытые дебаты, а правительства должны предоставлять регулярные отчеты о своей деятельности. Только эти меры и свободные СМИ позволят повысить безопасность общества, считает Дезир.

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Напомним, в столице Узбекистана конференция ОБСЕ проходит во второй раз. Конференция по открытой журналистике проводятся ежегодно. В 2017 году на конференции приняли участие ученые из Узбекистана, Казахстана, Кигризии, Таджикистана, Туркмении, Монголии, а также Бельгии и Австрии.

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