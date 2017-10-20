Кандидат-громоотвод: Собчак заявила об отсутствии предвыборной программы

Москва, , 13:02 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, объявившая о планах выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2018 году, заявила в интервью The Guardian, что политической программы у нее нет, и рассчитывает она на привлечение недовольного президентом Владимиром Путиным электората.

Собчак признала, что шансы на победу у нее небольшие, и нет ни политической программы, ни партии. Таким образом, ей остается только стать «громоотводом» для всех, кто не доволен «политическим режимом президента Путина».

Именно это она фактически и заявила в своем письме, опубликованном газетой «Ведомости», сказав, что позиционирует себя как кандидат «против всех».

«У меня нет политического веса, и я не заслужила право запускать какую-либо политическую программу», — заявила Собчак газете The Guardian.

Издание иронично отметило, что это высказывание — самое равнодушное для человека, начинающего президентскую кампанию. Говоря о выборах в России, Собчак отметила, что ранее выборы были нечестными, но не стоит их просто бойкотировать, нужно использовать для выражения недовольства все возможности.

«Я думала, что будет правильным сказать ему в лицо, что я собираюсь выдвигаться против него», — так Собчак прокомментировала свою встречу с Владимиром Путиным накануне громкого заявления телеведущей.

Мнение о том, что ее кампания связана с Кремлем, Собчак категорически отвергла, назвав спекуляциями, направленными на ее дискредитацию.

Напомним, о своем намерении участвовать в выборах президента России телеведущая Ксения Собчак объявила 18 октября. Она заявила, что станет «кандидатом против всех».Реакция на ее заявление была самой разнообразной. Так, часть представителей шоу-бизнеса уже выразила свое неодобрение по поводу её президентских амбиций.

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В Кремле также опровергли слухи о подготовке кампании Собчак по выдвижению в президенты РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не помогает кандидату в подготовке кампании.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что в книге «Отчет пошел», в которой приводились высказывания самых злостных русофобов, писал и про Ксению Собчак.

«И там (в книге) есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем, — говорит Зюганов. — Я плохо представляю возможность выдвинуться (в президенты РФ)».

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Эксперты и социологи отмечают, что шансы у Собчак либо минимальные, либо нулевые. Негативно к ней относится около двух третей жителей России. Такие данные были получены ВЦИОМ в 2015 году, однако ранее фонд их не публиковал.

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95% респондентов сообщили, что знают, кто такая Ксения Собчак. При этом 72% хорошо знают о её деятельности, а еще 23% — что-то слышали. «Скорее отрицательно» к ней относились 60% опрошенных, «скорее положительно» — 21%. В 2012 году эти показатели составляли 51% и 23% соответственно.