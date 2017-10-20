Рамазан Абдулатипов знает, чем займется на Каспии

Махачкала, , 12:47 — REGNUM Чтобы знать, как строить плодотворное сотрудничество со странами Каспийского региона, России, прежде всего, необходимо провести аудит ресурсов. Так считает Рамазан Абдулатипов, назначенный президентом РФ специальным представителем по вопросам сотрудничества с государствами Каспийского региона.

«Во-первых, надо провести аудит ресурсов, источников развития, которые есть у России в каспийском направлении. Второе — нужно понять, что могут предложить наши соседи», — рассказал Абдулатипов ТАСС.

В Дагестане уже имеется целый ряд проектов, одобренных правительством и главой государства в плане развития межрегионального сотрудничества прикаспийских государств, отметил бывший глава республики. По его словам, необходимо активизировать огромный культурный и экономический потенциал.

«Важно развивать интеграционные процессы в этом регионе — это в интересах России прежде всего, это в интересах других прикаспийских государств», — заявил Рамазан Абдулатипов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Рамазана Абдулатипова своим представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Рамазан Абдулатипов с 2013 года возглавлял Республику Дагестан. Заявление об отставке с поста руководителя республики он подал 27 сентября 2017 года. Причиной своей отставки бывший глава Дагестана назвал свой возраст — 71 год.

Президент принял его отставку. Исполняющим обязанности главы Дагестана был назначен вице-спикер Государственной думы РФ шестого созыва, председатель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев.

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