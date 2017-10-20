В Норвегии впервые главой МИД стала женщина

Осло, 20 октября 2017, 12:41 — REGNUM
Бывшая глава Минобороны Норвегии Ине ЭриксенСёрейде назначена 20 октября министром иностранных дел скандинавского государства, став первой женщиной, которая заняла этот пост в истории страны, сообщает Reuters.
На посты главы дипломатического ведомства она сменила БёргеБренде, который в сентябре возглавил Всемирный экономический форум.
После этого назначение три ключевые должности в норвежском правительстве находятся в руках женщин — посты премьер-министра, главы МИД и Минфина.
По словам премьер-министра Эрны Сульберг, пост министра обороны займет нынешний министр по делам ЕС Франк Бакке-Йенсен, чье место, в свою очередь, займетМарит БергерРуэслан.