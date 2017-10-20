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В Норвегии впервые главой МИД стала женщина

Политика

Теперь целых три ключевые должности в правительстве скандинавского государства находятся в руках женщин

Осло, 20 октября 2017, 12:41 — REGNUM  

Бывшая глава Минобороны Норвегии Ине ЭриксенСёрейде назначена 20 октября министром иностранных дел скандинавского государства, став первой женщиной, которая заняла этот пост в истории страны, сообщает Reuters.

На посты главы дипломатического ведомства она сменила БёргеБренде, который в сентябре возглавил Всемирный экономический форум.

После этого назначение три ключевые должности в норвежском правительстве находятся в руках женщин — посты премьер-министра, главы МИД и Минфина.

По словам премьер-министра Эрны Сульберг, пост министра обороны займет нынешний министр по делам ЕС Франк Бакке-Йенсен, чье место, в свою очередь, займетМарит БергерРуэслан.

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