В Норвегии впервые главой МИД стала женщина

Осло, , 12:41 — REGNUM

Бывшая глава Минобороны Норвегии Ине ЭриксенСёрейде назначена 20 октября министром иностранных дел скандинавского государства, став первой женщиной, которая заняла этот пост в истории страны, сообщает Reuters.

На посты главы дипломатического ведомства она сменила БёргеБренде, который в сентябре возглавил Всемирный экономический форум.

После этого назначение три ключевые должности в норвежском правительстве находятся в руках женщин — посты премьер-министра, главы МИД и Минфина.

По словам премьер-министра Эрны Сульберг, пост министра обороны займет нынешний министр по делам ЕС Франк Бакке-Йенсен, чье место, в свою очередь, займетМарит БергерРуэслан.