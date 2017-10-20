Молдавия «ударит» декларацией по украинскому закону об образовании

Кишинёв, , 12:39 — REGNUM Парламент Молдавии готовит декларацию по поводу украинского закона об образовании и закрытия молдавских школ на юге Украины. Как сообщает молдавское издание Infotag, инициатором принятия декларации выступила фракция Партии социалистов (ПСРМ), а в рабочую группу по составлению документа войдут представители всех парламентских фракций.

Депутат от ПСРМ Влад Батрынча напомнил депутатам, что правительство и президент Румынии, а также правительство Венгрии остро отреагировали на закрытие школ национальных меньшинств в Украине.

«Президент Румынии Клаус Йоханнис аннулировал свой визит в Киев до решения проблемы, как и министр иностранных дел Венгрии. Новый закон об образовании Украины предполагает закрытие всех школ, кроме тех, в которых преподают на украинском языке», — сказал он.

Депутат отметил, что в Одесской и Черновицкой областях проживает около 250 тыс. этнических молдаван, а в Черновицкой области есть четыре школы, где преподают на румынском (молдавском) языке, и «эти люди имеют право на сохранение своей идентичности».

Депутат от правящей в Молдавии Демпартии Мариан Лупу отметил, что в рамках визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Кишинев эта тема поднималась, однако «власть не намерена идти на истеричные заявления, поскольку больше заинтересована не в заявлениях, а в решении проблем».

«Еще до вступления нового закона, количество молдавских школ в Одесской области сократилось с 23 до трех. Этот процесс идет уже более пяти лет, где вы были дорогие коллеги, почему проснулись только сейчас?» — сказал он, обращаясь к социалистам.

Председатель Европейской народной группы в парламенте Валерий Гилецкий предложил подготовить Декларацию на базе резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы, «если депутаты считают, что эта проблема серьезная».

Лидер Партии коммунистов Молдавии (ПКРМ) Владимир Воронин напомнил своему бывшему коллеге по партии Мариану Лупу, что «когда ПКРМ была у власти, то предоставляла учебники молдавским школам на Украине». «Может эти школы начали закрываться, поскольку нынешняя власть ничего не сделала?» — добавил он.

Лидер молдавских либералов Михай Гимпу в свою очередь считает, что «проблема со школами является результатом советской оккупации».

Президент Румынии Клаус Йоханнис, как сообщало ИА REGNUM, заявил накануне, что посетит Украину не ранее, чем будет устранена проблема, связанная с принятием украинского закона об образовании, ущемляющего права нацменьшинств. Йоханнис сказал, что Киеву следует учесть позицию соседних стран, с которыми связаны этнические группы, проживающие на Украине.

В сентябре президент Румынии отменил визит на Украину из-за принятого закона об образовании. Он подчеркнул, что таким образом послал «чрезвычайно сильные сигналы» украинскому руководству. Йоханнис также лично уведомил президента Украины, что не станет посещать Киев до тех пор, пока вопрос со скандальным законом не будет решен.

С критикой украинского закона, согласно которому к 2020 году в стране будет ликвидировано образование на языках меньшинств, также выступили Россия, Венгрия и Молдавия.

Читайте ранее в этом сюжете: Румыния дожимает Порошенко: проблему с законом об образовании надо решить