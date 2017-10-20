Эксперт о новых назначениях в калининградском кабмине – работает связка ФСБ

Калининград, , 13:44 — REGNUM Новые назначения в правительстве Калининградской области свидетельствуют о том, что губернатор Антон Алиханов приступает к выполнению одной из ключевых задач, поставленных ему высшим руководством страны — борьбе с коррупцией в российском эксклаве. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 20 октября, политический консультант, бывший заместитель губернатора Калининградской области Анатолий Ромашко.

Напомним, накануне калининградский губернатор ввёл в региональном кабмине новую должность — первого вице-премьера. На этот пост назначены два чиновника — руководитель аппарата правительства Алексей Родин и вице-премьер Эдуард Батанов, курирующий деятельность минфина, конкурсного агентства и управления стратегических разработок.

«Начнём с фигуры Алексея Родина, — сказал Ромашко. — Во-первых, судя по всему, он знаком с Алихановым ещё по работе в Министерстве юстиции. Во-вторых, они вместе приехали в Калининградскую область в 2015 году, когда Алиханов был приглашен в качестве вице-премьера Калининградской области, а Родин возглавил его секретариат».

«Таким образом, — сказал политконсультант, — становится понятным, что сегодняшний первый вице-премьер Родин — это непременно доверенное лицо Алиханова. А учитывая его новый функционал — помимо того, что Родин сохраняет пост руководителя аппарата, ему теперь вменено взаимодействие с правоохранительными, судебными органами и главным федеральным инспектором Сергеем Елисеевым — становится ясно, что губернатор приступает к выполнению одной из ключевых задач, поставленных ему высшим руководством страны — борьбе с коррупцией».

«Теперь присмотримся к фигуре второго первого вице-премьера Эдуарда Батанова, — продолжил собеседник ИА REGNUM. — В Калининград Батанов прибыл из Санкт-Петербурга, где работал в правительстве Валентины Матвиенко. Но надо вспомнить, кто пригласил Батанова на работу в Калининградскую область. Для тех, кто подзабыл, напомню, что это сделал на тот момент врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев, который сейчас является заместителем начальника ФСБ России».

«Теперь у нас складывается более-менее понятная картина. Есть Родин — пожалуй, на сегодня самое доверенное лицо губернатора, есть приглашенный руководством ФСБ Батанов, есть Елисеев — сам выходец из ФСБ. Становится понятным, что остальные вице-премьеры (к этой минуте их насчитывает восемь человек. — ИА REGNUM ) находятся под неусыпным взором силовых ведомств, в первую очередь, Федеральной службы безопасности России», — сказал политконсультант.

«Именно такая связка первых вице-премьеров, где один финансист, а другой юрист, будет следить за калининградскими чиновниками, чтобы они не могли чего-нибудь уворовать», — полагает Анатолий Ромашко.

Читайте ранее в этом сюжете: Калининградский губернатор начал формировать кабмин, введя новую должность