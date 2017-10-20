Жители Литвы – самые большие еврооптимисты в ЕС и больше всех боятся России

Вильнюс, , 12:08 — REGNUM Исследование «Евробарометра», проведенное в сентябре и октябре 2017 года по заказу Европарламента, показало, что литовцы поддерживают членство страны в ЕС и в первую очередь надеются на благополучие, а не на защиту меньшинств и конфиденциальность, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября, в бюро Европарламента в Литве.

Литовцев также мало волнует защита окружающей среды, смена климата, борьба с терроризмом и стабильность евро. Они практически не верят в свое влияние или влияние своей страны на ЕС, но все-таки склонны интересоваться предстоящими выборами в Европарламент.

88% литовцев согласны с тем, что членство в ЕС приносит пользу, а 68% это членство оценивают положительно. Европарламент положительно оценивает 31% литовцев — это на 5% больше, чем в прошлом, 2016 году. Более половины жителей Литвы (56%) оценивают это учреждение нейтрально. 62% литовцев хотели бы видеть Европарламент более сильным, для сравнения: средний показатель в ЕС — 42%. Показатель Литвы совпадает с Люксембургом и отстает только от Бельгии (64%).

61% литовцев интересуется делами ЕС, 54% — выборами в Европарламент (это на 10% больше, чем в прошлом, 2016 году). 42% жителей Литвы считают, что очень важно голосовать на этих выборах. Наивысшие показатели по этому вопросу в Швеции (67%), Дании (63%) и Нидерландах (61%), самые низкие — в Чехии (14%), Венгрии (20%) и Словакии (21%). То, что важно голосовать на выборах в Сейм, считают 60% литовцев (по этому показателю твердо лидирует Швеция — 94%).

На вопрос, каковы причины, по которым они голосовали бы на выборах в Европарламент, 64% литовцев ответили, что голосование — это долг гражданина, а 47% — что голосуют те, кто делает это постоянно. Это наивысшие показатели во всем ЕС. В свою очередь на вопрос, почему люди не голосуют на выборах в Европарламент, 75% литовцев ответили, что люди не верят в то, что голосование может что-либо изменить, а 61% — что эти люди вообще не интересуются политикой и выборами. Это одни из самых высоких показателей в ЕС. Всего 9% литовцев полагают, что люди не голосуют из-за евроскептицизма — это один из самых низких показателей среди всех стран ЕС.

С другой стороны, всего четверть жителей Литвы верят в свое влияние на ЕС, и всего 23% — во влияние своей страны. За год эти показатели снизились соответственно на 5% и 8%, хотя в масштабе ЕС число граждан, которые верят в свое влияние на ЕС, за год выросло на 10%. Всего 27% опрошенных полагают, что положение в Литве улучшается, хотя число тех, кто считает, что улучшается положение в ЕС, в Литве достигает 46%.

На просьбу назвать сферы, в которых выгодно членство в ЕС, литовцы чаще всего упоминали появившиеся возможности работы (62%) и стимулирование экономического роста (42%). С другой стороны, литовцев чуть ли меньше всего в ЕС волнует приостановление смены климата (3% литовцев), влияние страны на решения ЕС (5%) и борьба с терроризмом (7%).

На вопрос, от каких угроз ЕС должен защищать своих граждан, больше всего литовцев ответили, что от бедности и социальной изоляции (64% — это второй показатель после Греции), а меньше всего литовцев — от социального демпинга, религиозного радикализма, политического экстремизма и смены климата.

Роль ЕС в защите окружающей среды заботит только 10% литовцев — это самый низкий показатель во всем ЕС. Еще меньше литовцев беспокоятся по поводу безопасности и конфиденциальности в интернете — всего 8%, также по поводу обеспечения стабильности евро (всего 5% — в странах еврозоны этот показатель ниже только на Кипре).

35% литовцев верят в защиту ЕС от вооруженного конфликта — вместе с Чехией это самый высокий показатель в Европе (в Латвии это отметили 33%, в Эстонии — 22% жителей).

На вопрос о ценностях, которые Европарламент должен защищать в первую очередь, большинство литовцев выбрали права человека (61%). Но некоторые аспекты беспокоят литовцев меньше всего в Европе: отмена смертной казни в мире важна всего 4% литовцев, защита меньшинств — 6%, равноправие полов — 14%. Так что для литовцев самое главное — это социальные права, в первую очередь — аспект благополучия и свобода движения.

Комментируя эти данные, сами жители признают несамостоятельность собственной страны. Так, в эфире местного Первого Балтийского канала, комментируя результаты социологического исследования, в новостях «Литовского времени» одна из жительниц Вильнюса, которая представилась именем Ирена, сказала: «Разумеется! А с кем еще быть в союзе — с русскими? Это (союз с ЕС — прим. ИА REGNUM ) — единственный выход».