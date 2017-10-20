Глава ЦРУ о ракетном ударе КНДР: К этому следует готовиться

Вашингтон, , 12:00 — REGNUM За пять лет Северная Корея смогла существенно нарастить свои ядерные силы, и Вашингтону теперь следует задуматься над тем, как предотвратить «последний шаг» со стороны Пхеньяна, заявил глава ЦРУ Майкл Помпео, сообщает CBS.

По его словам, следует быть готовыми к тому, что вскоре КНДР может нанести ракетный удар по США. Счет идет «на месяцы», заявил Помпео в ходе саммита по национальной безопасности в Вашингтоне.

«Сейчас возможности Пхеньяна достаточно близки к этому, и в политической перспективе мы должны вести себя так, как будто она стоит на пороге достижения этих возможностей», — сказал директор ЦРУ.

Со своей стороны армия США продолжает сбор разведывательной информации о ядерной программе Пхеньяна. При этом Помпео назвал эти разведданные пока «далекими от совершенства». Однако сомневаться в том, что возможности КНДР достаточно близки к тому, чтобы нанести удар по территории США, не приходится.

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Накануне у берегов КНДР начались совместные масштабные военные учения американских и южнокорейских вооруженных сил. В ответ на это власти КНДР пригрозили США «невообразимым» ударом в самый «неожиданный момент».

В настоящее время в акватории Японского и Желтого морей находятся около 40 боевых кораблей, в том числе ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган».

Также в составе военной группировки — три атомные подлодки и эсминец, оснащенный системой «Иджис». Уточняется, что в Японском море отрабатывается нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР, а в Желтом море проходит операция по сдерживанию атаки со стороны противника.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг КНДР опасная, поскольку уже идут разговоры о превентивном и обезоруживающем ударе.

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«Кто знает: что и где в КНДР спрятано? Смогут ли одним ударом всё поразить? <…> Единственный путь — договориться и относиться с уважением к этой стране», — напомнил Путин, предложив Россию в качестве посредника в решении конфликта.

Кроме того, он призвал избавиться от воинственной риторики и, осознав опасность, перешагнуть через амбиции. Также Путин напомнил, как США уже один раз нарушили свои обязательства: договорившись, что КНДР прекращает свои ядерные программы, спустя несколько недель США ввели новые санкции.