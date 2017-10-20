Олег Калинин, Роман Газенко, , 13:58 — REGNUM

19 октября в пригороде столицы Словении Любляны Козлерьева Гошча состоялась акция поминовения мирных жителей, павших жертвами во Второй мировой войне. Козлерьева Гошча стала символом зверств фашистских приспешников — словенских домобранцев. Здесь только за один вечер 1 мая 1944 года от рук карателей погибло более 100 человек — стариков, женщин и детей. Их единственным преступлением было то, что они являлись родственниками участников словенского антифашистского сопротивления. Всего на совести карательного подразделения под названием «Чёрная рука» — более двухсот мирных жителей. Командир домобранцев, Франк Фракель, католический религиозный фанатик, читал перед расправой своим жертвам проповеди. Он предпочитал действовать ночью, вытаскивая людей из постелей.

В этом году митингом возле этого мемориала руководитель Союза ветеранов народно-освободительной борьбы Словении Тит Турншек и лидер фракции партии «Левые» в словенском парламенте Виолетта Томич, при участии мэрии Любляны, открывают серию торжеств, приуроченных ко дню поминовения усопших и погибших, традиционно отмечаемому в Словении 1 ноября. В своём обращении к участникам Виолетта Томич, в частности, заявила:

«Внутренние предатели действовали даже более жестоко, чем армии оккупантов. Они знали местность, людей, и без их предательства не было бы столько жертв, особенно среди женщин и детей.

Тем не менее Национальное собрание постоянно навязывает нам обсуждение так называемого тоталитаризма, ставя знак равенства между фашизмом и коммунизмом и подразумевая осуждение последнего.

Мы вынуждены наблюдать реабилитацию клерикального фашизма, которая щедро финансируется государством. На деятельность по национальному расколу и манипулированию историческими фактами выделяются миллионные субсидии в виде денег налогоплательщиков, которые было бы разумнее раздавать бедным пенсионерам.

Даже в школьной системе внедрено искажение исторических фактов, так что я не удивлена, что наши молодые люди сегодня не знают, кто является победителем, а кто проигравшим во Второй мировой войне, кто нападал, а кто защищался. У нас сломали нравственный компас.

После ужасных потерь во Второй мировой войне Европа была воссоздана на основе антифашизма. Наше правительство с момента обретения независимости пытается узаконить и оправдать нацизм и создаёт законодательное поле для его возрождения.

Разве мы не видим, как множатся ненависть, неравенство и как мир устремляется к новой катастрофе? Как НАТО бряцает оружием перед дверью России, как США играют свои мускулами перед Северной Кореей? Будем ли мы, как прислуга НАТО, помогать ему разрушать суверенные государства, убивать и вызывают поток миллионов беженцев? Теперь наше правительство выделяет целых 200 миллионов евро на новые вооружения для словенской армии. Один раз деньги со скандалом уже потратили на бесполезное железо — финские бронетранспортёры. Тогда эти средства просто растворились в коррупционных мероприятиях, хотя их можно было с пользой применить для насущных нужд нашей родины.

Сейчас при поддержке подконтрольных ЦРУ и НАТО средств массовой информации устанавливают памятники коллаборационистам и национальным предателям, а партизанские памятники разрушают. Но наш непокорный народ хранит память о борцах за свободу, понимая, что без их доблестной партизанской борьбы современной Словении бы не существовало. И мы всегда установим новый памятник вместо снесенного».

Палач Козлерьевой Гошчи Франк Френкель не понёс наказания. Он сбежал в Австрию, а затем через Италию при поддержке Ватикана переправился в Канаду, где дожил до преклонных лет уважаемым преуспевающим владельцем церковного банка и отцом троих детей.

В 2005 году установленный в Козлерьевой Гошче памятник жертвам карателей подвергся осквернению.