В Псковском областном собрании освобождают мандат для Турчака

Псков, , 11:53 — REGNUM Депутат Псковского областного собрания Николай Бурый, избранный в региональный парламент по списку партии «Единая Россия» в сентябре 2016 года, сложит полномочия. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, вопрос о досрочном прекращении его полномочий внесён в повестку дня очередной сессии регионального парламента, назначенной на 26 октября.

По данным «Псковской ленты новостей», Бурый освободит мандат для бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака, который затем сможет быть делегирован Псковским областным собранием депутатов в Совет Федерации. Сейчас в верхней палате российского парламента законодательное собрание региона представляет Александр Борисов. По данным СМИ, сенатор досрочно освободит свой пост ради нового назначения: ему прочат должность руководителя центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия».

Напомним, что на выборах в Псковское областное собрание депутатов Андрей Турчак возглавлял список партии «Единая Россия», поэтому сохраняет право на мандат в региональном парламенте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после своей досрочной отставки с поста губернатора Псковской области, которую президент России Владимир Путин принял 12 октября 2017 года, Андрей Турчак получил должность исполняющего обязанности секретаря генерального совета партии «Единая Россия». В этом качестве он будет работать до партийного съезда, назначенного на декабрь, окончательное решение по его кандидатуре примет съезд. Временно исполняющим обязанности губернатора Псковской области назначен Михаил Ведерников.

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