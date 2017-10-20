«Гибрид левых»: в Литве – агония социал-демократов

Вильнюс, , 11:53 — REGNUM Социал-демократическая партия Литвы, которая была основана последним председателем Компартии Литовской ССР Альгирдасом Баразаускасом в эти дни переживает агонию и рискует исчезнуть с политического олимпа страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 октября.

После того, как кресло председателя занял вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас, который решил, что главным партнёрам правящих аграриев — социал-демократам — комфортнее уйти в оппозицию, большинство членов фракции в парламенте ослушались решения нового партийного босса. В результате они потеряли членство в партии, а среди них — сразу два бывших председателя социал-демократов и премьеров. Гедиминас Киркилас и Альгирдас Буткявичюс. Все остальные — это в недавнем прошлом министры, вице-председатели парламента, и другие долгожители литовского политического олимпа.

В парламенте Литвы сегодня из 141 депутата социал-демократы до раскола занимали только 17 кресел. К ним присоединились два депутата от Рабочей партии, которая провалила последние парламентские выборы и не получила возможности формировать собственную фракцию. Итого — 19 членов парламента. После того, как новый руководитель партии объявил, что выводит своих соратников из правящей коалиции, большинство членов фракции социал-демократов решилось поддерживать действующее правительство. Даже несмотря на угрозу потери партбилетов, что в итоге и произошло.

В итоге возникла коллизия: как будут работать дальше парламентарии, а главное — как они будут называться — после того, как «раскольников», которые отказались уходить в оппозицию, в парламенте оказалось больше, чем соратников нового председателя. В итоге родилась некая новая «гибридная» политическая фракция под названием Социал-демократическая рабочая фракция. В ней, как уже отмечалось, большинство составляют «Бунтари», которые отказались выполнять волю нового председателя партии.

Предположительно, сейчас те, кто остался верен партийной дисциплине, отколются от нового образования, и назовут себя старым именем «Фракция партии Социал-демократической партии Литвы». И уйдут в оппозицию. Косвенно это подтверждает и новый председатель партии.

«Социал-демократическая партия Литвы рада, что члены Сейма, которые добровольно покинули партию, были исключены из этой партии или принадлежат другим партиям, согласились оставить название Социал-демократической партии Литвы социал-демократам, и будут называться Социал-демократической рабочей фракцией», — заявили в Социал-демократической партии Литвы.

«Было бы странно, если бы фракция, сформированная на основе не членов партии или членов других партий, носила название социал-демократической партии, поэтому я рад, что с бывшими членами партии удалось договориться и у Социал-демократической партии Литвы будет в Сейме фракция с ее названием», — утверждает Гинтаутас Палуцкас.

Члены Сейма, принадлежавшие Социал-демократической партии Литвы, будут работать во фракции Социал-демократической партии Литвы, которая будет создана согласно уставу Сейма.

Отметим, что в результате раскола фракции и выхода из неё старожилов, которые ещё в 2016 году были самыми узнаваемыми социал-демократами, литовские политологи заговорили о полном исчезновении левого фланга из политической системы Литвы.