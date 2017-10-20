На севере Ирака между верными Багдаду силами и курдами произошли стычки

Багдад, , 11:46 — REGNUM Силы, верные центральному правительству Багдада, столкнулись с вооруженным сопротивлением курдских бойцов 20 октября в иракской провинции Киркук, сообщает Agence France-Press.

С таким заявлением выступил источник, пожелавший остаться неназванным.

«Армия, полиция и контртеррористические подразделения вошли в центр региона Алтынкёпрю», — передает слова источника агентство, указывая, что регион находится в 50 км от столицы курдской автономии города Эрбиль.

«Произошли боестолкновения, однако они [войска Ирака] смогли осуществить наступление и водрузить флаг на одно из административных зданий», — добавил источник в рядах сил безопасности провинции Киркук.

Напомним, на севере Ирака продолжается операция сил центрального правительства страны по выдавливанию курдских подразделений из провинции, а также из спорных провинций Ниневия и Дияла.

Продвижение иракских военных по большей части не встречает сопротивления, поскольку курдские отряды пешмерга отступают в рамках договоренностей между своим руководством и властями в Багдаде.