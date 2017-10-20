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Состоялась встреча Володина и Ягланда

Политика

Ягланд находится в России с рабочим визитом

Москва, 20 октября 2017, 11:34 — REGNUM  Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и генсека СЕ Турбьерна Ягланда состоялась 20 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Госдумы.

«Встреча председателя Госдумы и генсека Совета Европы состоялась сегодня утром», — сообщил собеседник агентства.

Ягланд находится в России с рабочим визитом. Он проведет переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В тот же день запланированы его встречи с председателями обеих палат российского парламента — Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела в встречу с Ягландом. Широкая правозащитная повестка была предметом нашего обсуждения, отметила она.

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