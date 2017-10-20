Невольное признание Госдепа: снимут ли с Дамаска подозрения?

Москва, , 11:31 — REGNUM В Минобороны России прокомментировали инструкцию, опубликованную на официальном сайте Госдепартамента США, опровергнув утверждения о нанесении ВКС РФ ударов по сирийскому Идлибу. Об этом заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

По его словам, все утверждения американских властей ложны. В инструкции говорилось о том, что американским путешественникам не рекомендовано ездить в Сирию, в особенности в Идлиб, поскольку по нему якобы «продолжают наносить авиаудары» российские и сирийские войска.

«Здесь Госдепартамент, мягко говоря, заблуждается и американским гражданам бояться нечего», — сказал Конашенков.

Кроме того, в этом же заявлении косвенно говорится о том, что боевики «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) применяют в Сирии химоружия, в чем раньше США обвиняли исключительно официальный Дамаск. Госдеп утверждает, что в Идлибе аффилированная с «ан-Нусрой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) группировка применяет химоружие.

В Минобороны обратили внимание, что «в тексте подробно рассказывается», что в Идлибе действуют боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая использует химоружие. Речь идет о том же сообщении от 18 октября, в котором Госдеп не рекомендует ездить в Сирию.

Пишется, что «тактика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других агрессивных экстремистских группировок включает в себя использование смертников, стрелкового и тяжелого вооружения, самодельных взрывных устройств, химического оружия, а также прибегает к похищению детей».

Таким образом, утверждает Минобороны РФ, Госдепартамент США впервые официально признал, что для совершения терактов боевики используют химическое оружие. Последним таким случаем была химатака на Хан-Шейхун 4 апреля, при которой погибли десятки мирных жителей.

В этой атаке власти США обвинили правительственные войска Сирии. 20 октября Минобороны заявило, что химатака в Хан-Шейхуне была терактом боевиков «ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).Факт признания США применения террористами химоружия важен в психологическом плане, заявил журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По его словам, Москва об этом говорила давно, и теперь такое признание снимет «последние подозрения в отношении нынешней сирийской власти».

При этом в действиях США, поддерживающих сирийскую оппозицию, вряд ли что-то изменится — это всего лишь эпизод. Для того, чтобы США отказались от своей политики по поддержке оппозиции, которую в основной массе сложно отличить от боевиков, должен произойти серьезный разворот во всей политике Вашингтона на Ближнем Востоке, о серьезных признаков этого пока не просматривается.

Напомним, 4 апреля 2017 года около 50 человек погибли в результате химической атаки в провинции Идлиб. Так называемая сирийская оппозиция сразу обвинила правительство Башара Асада в химатаке. После этого Париж потребовал созвать Совбез ООН в связи с «новой химической атакой», Госдеп США и президент страны Дональд Трамп поддержали обвинения в адрес Дамаска.

Вашингтон также призвал Москву и Тегеран оказать давление на Асада. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини отметила, что сохранение президента Сирии у власти в стране после войны немыслимо.

В свою очередь, Россия выступила с разъяснением ситуации вокруг атаки в провинции Идлиб. По данным Минобороны России, ВВС Сирии нанесли удар по крупному складу боеприпасов и военной техники боевиков, расположенному на окраине города Хан-Шейхун. Там, в том числе, располагались цеха по производству боеприпасов с отравляющими веществами.