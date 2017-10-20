Каталония: Банки, не поддержавшие независимость, могут лишиться клиентов

Барселона, Испания, , 11:26 — REGNUM Сторонники независимости Каталонии из числа клиентов испанских банков, выведших свои штаб-квартиры из региона в другие части Испании, в знак протеста стали снимать 20 октября свои средства со счетов этих финансовых учреждений, сообщает Associated Press.

Выступающая за независимость региона от Испании организация Crida Democracia призвала вечером 19 октября оказать давление на банки, принявшие такое решение. В результате этого утром 20 октября перед отделением банка CaixaBank, расположенном в центре Барселоны, выстроилась очередь клиентов, снимающих по €150 — €160.

Такая сумма приблизительно соответствует статье 155 конституции Испании, с помощью которой центральное правительство в Мадриде планирует лишить Каталонию статуса автономии с целью предотвратить выхода региона из состава страны.

Помимо CaixaBank, свои центральные отделения из Каталонии решили вывести и другие финансовые учреждения страны — в частности, банк Banco Sabadell.

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