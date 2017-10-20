Клинцевич: Признание США применения боевиками химоружия ничего не изменит

Москва, , 11:14 — REGNUM Признание США применения террористами химического оружия в Сирии — ничего не поменяет в политике Вашингтона на Ближнем Востоке, заявил 20 октября первый заместитель главы комитета Совета Федерация по обороне Франц Клинцевич.

«Для США этот шаг может остаться лишь эпизодом и ничего в их политике не изменит», — заявил Клинцевич, имея ввиду действия США, поддерживающих сирийскую оппозицию, которую «трудно отличить от боевиков».

При этом сенатор отметил, что сам факт признания США применения террористами химического оружия в Сирии очень важен, прежде всего, в психологическом плане и «снимет последние подозрения» в отношении действующей сирийской власти.

«Кроме того, это в очередной раз подтвердит, что Россия занимает на Ближнем Востоке предельно честную позицию, не совместимую с какой-либо конъюнктурой», — добавил он.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что Вашингтон впервые признал использование боевиками террористических группировок химического оружия в Сирии.

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