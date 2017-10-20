«Против всех, да не всех»: Ургант сделал пародию на ролик Собчак

Москва, , 11:13 — REGNUM Телепередача «Вечерний Ургант» показала пародию на предвыборный ролик Ксении Собчак, которая накануне заявила о своем намерении участвовать в президентских выборах 2018 года.

Фон на видно полностью повторяет интерьер комнаты, в которой телеведущая сняла свой ролик. Кроме того, Иван Ургант надел голубую рубашку, очки и парик со светлыми волосами, копируя стиль Собчак.

«Меня зовут Иван Ургант, мне 36 лет, хотя по-настоящему мне 35, но, с другой стороны, мне 36», — говорит он в видео, намекая на несостыковку в словах Собчак о своем возрасте.

Ургант в присущей ему манере пародирует и высмеивает слова Собчак о её предвыборной кампании:

«Можно сколько угодно задавать вопросы: Зачем? Почему? Когда? Который час? Чьи это брюки? Кто помыл собаку? Быть честным до конца — это означает врать истине, но врать истине — это означает не быть честным в понимании честности».

В конце ролика Ургант призывает зрителей голосовать за Стаса Пьеху и объявляет себя кандидатом «против всех, да не всех».

Напомним, о своем намерении участвовать в выборах президента России телеведущая Ксения Собчак объявила 18 октября. Она заявила, что станет «кандидатом против всех». Часть представителей шоу-бизнеса уже выразила свое неодобрение по поводу её амбиций.

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