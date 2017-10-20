Шаманов: Признание США о химоружии приоткроет миру глаза на ситуацию в САР

Москва, , 10:49 — REGNUM Заявление Госдепартамента США о химическом оружии «приоткроет» миру глаза на ситуацию в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»).

Ранее страны Запада неоднократно обвиняли официальный Дамаск в применении химического оружия, в том числе против мирного населения Сирии. Госдеп впервые подтвердил не только наличие, но и применение террористами в сирийской провинции Идлиб химического оружия.

«Шило в мешке не утаишь, они сейчас будут выползать по мере того, как будет завершаться операция в Сирии», — говорит депутат.

По его мнению, «рано или поздно, кто применял (химическое оружие), скажут, кто их хозяева, поэтому хозяева пытаются сделать упреждающие ходы».

В Совфеде указали на то, что признание США применения террористами в Идлибе химического оружия важно в психологическом плане, это снимает подозрения с сирийских властей. «Думаю, что это снимет последние подозрения в отношении нынешней сирийской власти и, кроме того, в очередной раз подтвердит, что Россия занимает на Ближнем Востоке предельно честную позицию, не совместимую с какой-либо конъюнктурой», — отметил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

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