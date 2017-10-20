Никакой помощи: про дискриминацию прав женщин в РФ

Москва, , 10:49 — REGNUM Принятие закона о гендерном равенстве не уничтожит ни одного стереотипа и не остановит дискриминацию женщин, считает социолог Анна Очкина. Так она прокомментировала 20 октября корреспонденту ИА REGNUM предстоящее рассмотрение Госдумой проекта закона «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации».

Напомним, выступая на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что парламент скоро вернётся к рассмотрению этого нормативного акта, который в первом чтении приняли ещё в 2003 году.

«Это профанация, — говорит Очкина. — Разумнее выпускать не отдельный акт, а посмотреть, нет ли в уже принятых законах лазеек, которые позволяют работодателям нарушать права женщин. Дискриминация ведь часто происходит именно за счёт невыполнения тех или иных законных норм. Дополнительный закон здесь совершенно лишний. Потратят время на его рассмотрение, но чем он может помочь? В целом права мужчин и женщин у нас равны и гарантированы Конституцией. Я против решения реальной проблемы декларативными жестами».

При этом эксперт отметила, что корни дискриминации лежат не в отсутствии какого-то документа, а в постоянно ухудшающемся положении населения, падении его доходов и отсутствии социальных гарантий.

«Когда заработная плата держится на низком уровне и становится фактором развития и сверхприбылей предпринимателя, ему становится не нужно особенно вкладываться ни в какое перевооружение, — подчеркивает Очкина. — Образование и здравоохранение ещё не коллапсировали тоже лишь за счёт низкооплачиваемых и зависимых работников. И весь кошмар реформ, которые на них сваливаются, они переживают, потому что им деваться некуда. В такой ситуации, когда ещё и сокращается количество школ, детских садов, медицина становится всё менее доступной, дискриминация всё равно будет, и не потому что женщин кто-то будет специально угнетать. Семьи, выживающие за счёт колосального сосредточения на бытовых проблемах и думающие о том, как ещё сэкономить, вынуждены выделять человека, который будет всем этим заниматься. Чем больше государство будет взваливать именно на семьи заботу об элементарном выживании и выполнении тех функций, которые вообще-то должно выполнять оно само, тем сильнее будет вырастать дискриминация».

Кроме того, социолог уверена, что новый закон не поколеблет ни одного стереотипа:

«Даже и за речью никто как не следил, так и не будет следить. По прежнему будет идти пропаганда традиционных ценностей. Нужно массовое просвещение и возвращение к понятию равноправия полов в его истинном социальном значении».

Напомним, что законопроект «О государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для их реализации» внесли в Госдуму ещё 16 января 2003 года. Сам факт того, что к этому вопросу вернулись только спустя 15 лет, красноречивее всего характеризует отношение народных избранников к проблеме гендерного неравенства.

Какие же меры по защите женщин предполагает этот законопроект? Например, в случае рассмотрения в суде или в ином органе трудового спора по заявлению (иску) работника или профсоюза, другого общественного объединения, защищающего интересы работника, в связи с предполагаемой дискриминацией по мотивам пола, бремя доказывания отсутствия намерения дискриминировать работника лежит на работодателе.

Другая норма гласит, что при при подведении итогов конкурса на замещение вакантных государственных должностей приоритет отдается лицу того пола, который составляет меньшинство на данной государственной должности или на государственной службе, представляющей конкретную государственную структуру. Также не исключено появление гендерных квот, обязывающих работодателя отводить определённое количество рабочих мест женщинам.

Напомним, что проблеме гендерного неравенства недавно уделила внимание и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По её мнению, сегодня всё больше и больше женщин выдвигается на ключевые позиции, что говорит о запросе общества на гуманизм и большую человечность. При этом Матвиенко заявила, что она против каких-либо искусственных мер, обеспечивающих равенство полов, поскольку это, по ее мнению, унизительно. Государство, считает спикер СФ, должно создать условия, в которых у женщин есть право выбора: быть им матерью, женой или заниматься бизнесом и карьерой.

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Несколько более обеспокоена ситуацией вице-премьер Ольга Голодец, которая считает, что сегодня женщина менее активна на рынке труда, чем мужчина, что сказывается на её доходах.

«Заработная плата российских женщин на 26% ниже, чем у мужчин, — считает Голодец. — Однако в 2005 году женская зарплата составляла лишь 60% от мужской».

В 2015 году средняя зарплата мужчин в России составила 36,8 тыс. рублей, в то время как у женщин — 28 тыс. рублей.

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