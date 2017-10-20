ГД ратифицировала оглашение о техобеспечении группировки РФ и Белоруссии

Москва, , 10:39 — REGNUM Межправительственное соглашение о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск РФ и Белоруссии Госдума ратифицировала на пленарном заседании 20 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ был подписан обеими странами в Минске в ноябре 2016 года. Документ регулирует порядок взаимодействия Вооруженных Сил РФ и Вооруженных Сил Белоруссии при организации совместного снабжения войск необходимой техникой и оборудованием. Страны-участницы соглашения обязуются вместе планировать мероприятия по техническому обеспечению региональной группировки войск и поддерживать в готовности военную инфраструктуру обеих стран. Кроме того, в их обязанности также войдет обучение и подготовку специалистов по определенным видам техники.

«Соглашение заключено сроком на пять лет и будет автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не позднее, чем за шесть месяцев до истечение очередного периода, не уведомит по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие», — отметил в ходе пленарного заседания замминстра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, вступление в силу соглашения позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники обеих стран, входящих в состав региональной группировки войск. Это положительно отразится на повышении ее боевого потенциала и способствует развитию взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между РФ и Белоруссией, уверен замминистра.

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