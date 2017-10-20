Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о военной связи

Москва, , 10:34 — REGNUM Госдума ратифицировала Соглашение между правительством РФ и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области военной фельдъегерско-почтовой связи, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

«Это типовое соглашение, аналогичные заключены с Арменией и Белоруссией», — отметил зампред комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин («Единая Россия»).

Положения Соглашения направлены на создание правовой основы для российско-таджикистанского сотрудничества в области фельдъегерско-почтовой связи для обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке в воинские формирования российской военной базы, дислоцированной на территории Республики Таджикистан.

Положения документа позволяют военным фельдъегерям (курьерам и нарочным) использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт, отметил Заварзин. При этом для обеспечения неприкосновенности перевозимой корреспонденции и беспрепятственного пересечения российской и таджикистанской государственных границ фельдъегерями установлен порядок доставки ими воинской корреспонденции.

При доставке воинской корреспонденции фельдъегеря наделены правом иметь при себе табельное оружие, основания для перемещения которого через государственные границы Российской Федерации и Республики Таджикистан установлены Соглашением.