Лундгрен о Путине: Считаю его довольно крутым

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Американский актер Дольф Лундгрен назвал Владимира Путина хорошим президентом. Об этом он заявил в эфире подкаста Fördomspodden шведского мужского журнала Café.

«Думаю, Путин хорош в качестве президента России. Хорошо, что он приглядывает за своей страной, потому что, если бы на его месте был какой-нибудь слабак, неизвестно, чем бы все закончилось», — сказал актер.

Как отметил Лундгрен, Россия владеет пятью тысячами ядерных боеголовок, поэтому стране нужен тот, кто сможет навести порядок. Он добавил, что жителям Америки нужен кто-то в качестве «плохого парня», и сейчас эту роль выполняют русские.

На вопрос ведущего, нравится ли Путин актеру лично, Лундгрен ответил:

«Да, черт возьми, я считаю его довольно крутым».

Напомним, около года назад Дольф Лундгрен заявил, что разочарован избранием Дональда Трампа в качестве президента США и если в Америке «станет хуже», то подумает о переезде в Россию. Тогда же он выразил мнение, что Путин — зрелый политик, у которого всегда есть план.

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