Госдума ратифицировала Протокол о единой ПВО РФ и Белоруссии

, , 10:26 — REGNUM Госдума ратифицировала Протокол о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Белоруссией о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Уточняется понятийный аппарат соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства, отметил замглавы Минобороны Николай Панков.

«Реализация протокола позволит повысить надежность охраны границ и обеспечить безопасность двух государств», — отметил он.

Представить Минобороны подчеркнул, что речи о создании российской базы ВКС в Белоруссии не идет.

Протокол подписан в Минске 2 ноября 2016 года. Белоруссия граничит с такими государствами, как Литва, Латвия, Польша и Украина.

Выделение дополнительных средств на реализацию протокола не потребуется, отметили в Госдуме.