Киев, , 09:56 — REGNUM Совместное патрулирование начали румынские и украинские пограничники, сообщает пресс-служба пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, в совместном патрулировании государственных границ принимают участие украинские пограничники Измаильского отряда и подразделения береговой охраны пограничной полиции Румынии. Патрулирование проводится на границе, проходящей по реке Дунай.

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В пресс-службе отметили, что совместная пограничная работа проводится в рамках соглашения, заключенного между правительствами Украины и Румынии, об общем патрулировании украинско-румынской границы.

Напомним, Румыния активно поддерживает Украину с момента государственного переворота в Киеве, предоставляя ей помощь в области военной медицины, военного образования, а также в сферах киберзащиты. Румыния неоднократно заявляла, что она «уважает суверенитет и территориальную целостность» Украины.

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В свою очередь, представители Киева подчеркивали, что у Румынии и Украины есть «общая проблема» — Россия. Также Румыния заявляла о готовности оказывать помощь Украине в евроинтеграции и вступлении в НАТО.

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