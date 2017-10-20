National Interest: Трамп и Хейли демонстрируют вероломность политики США

Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Президент США Дональд Трамп по-прежнему относится к своей администрации как к международной команде уничтожения дипломатии. Его последней целью стал Совместный всеобъемлющий план действий — подписанная в 2015 году ядерная сделка с Ираном, соблюдением которым взятых на себя обязательств подтверждают даже спецслужбы США. Тем не менее, похоже, что для нынешнего главы государства любое соглашение, к которому он не прикладывал своей руки, является наихудшим если не в истории человечества, то точно в истории США, пишет ДагБендоу в статье для The National Interest.

Вероломство Трампа явно сказывается на отношениях США с Ираном и другими странами Ближнего Востока. Однако у такой политики Белого дома будут гораздо более далеко идущие последствия. В частности, не изменяющая своей «ястребиной» натуре Никки Хейли — постпред США в ООН — заявила, что курс Вашингтона в отношении Ирана обусловлен северокорейским кризисом. По ее словам, своими действиями администрация США хочет дать КНДР понять, что в Вашингтоне не хотят даже рассматривать «плохое соглашение». И если тот или иной договор все же будет подписан, стоит ожидать самого пристального внимания США к его исполнению.

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К сожалению, отмечает автор, проблема заключается не в том, какой сигнал хочет послать Хейли, а в том, как он будет воспринят властями КНДР. И скорее всего, получив недавние сигналы от США, Пхеньян сделал вывод, что ни одной администрации США при заключении каких-либо сделок по ядерному разоружению доверять нельзя. Своими нападками на соглашение с Ираном Трамп прекрасно продемонстрировал вероломность «дяди Сэма». Тем не менее этот эпизод не единственная или даже не самая важная причина, по которой Ким Чен Ын не пойдет на то, чтобы обменять свои ракеты и ядерные бомбы за обещания Белого дома. Власти США неоднократно давали понять, что КНДР не следует относиться к взятым на себя Вашингтоном обязательствами серьезно.

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Прежде всего в Вашингтоне нет такой стороны, которая могла бы выступить в качестве партнера по переговорам с КНДР. Так, хотя государственный секретарь Рекс Тиллерсон и заявил о своем желании продолжить дипломатические шаги в отношении ПХеньяна; он утверждал, что урок событий вокруг сделки с Ираном для КНДР заключается в том, что США будут стремиться к заключению «очень требовательного соглашения». Тем не менее Пхеньяну прекрасно известно, что Тиллерсон говорит исключительно от своего имени. Речи о том, чтобы он представлял в этом вопросе Трампа не идет, не говоря уже о позициях будущих администраций США.

При этом разногласия между президентом и госсекретарем уже вопиюще очевидны. Оба не могут найти общий язык по вопросам НАТО, дипломатического кризиса между Саудовской Аравией и Катаром, Ирана, необходимости диалога с КНДР. а также по другим вопросам. Президент Трамп даже предостерег через Twitter своего государственного секретаря не тратить время и силы на переговоры с Пхеньяном. Более того, срок полномочий секретаря может в скором времени подойти к концу. Ходят почти непрерывные слухи о его возможной отставке. Более того, он не стал отрицать, что он назвал президента «придурком». На этом фоне уместен вопрос, зачем режиму Ким Чен Ына серьезно относиться ко чему бы то ни было, что предлагает или говорит секретарь Тиллерсон.

Подход президента — грубый, угрожающий и бездумный — в большей мере, по-видимому, представляет посол Никки Хейли, которая стала еще одним бывшим губернатором от Республиканской партии, полюбившим войну после выхода на общенациональную сцену. Трудно представить себя, чтобы она пошла на переговоры с Пхеньяном. Непонятно, какое соглашение она найдет приемлемым, кроме как о полной капитуляции Северной Кореи. Такой результат, подчеркивает автор, был бы неплох, но вероятность его достижения в рамках тех или иных переговоров крайне мала.

Тем не менее можно представить себе невероятный сценарий, в рамках которого с КНДР достигнуто соглашение, считающееся президентом Трампом приемлемым, Пхеньян едва ли мог бы доверять президенту-республиканцу в соблюдении его условий. Дональд Трамп неоднократно доказывал свою непредсказуемость в выборе политического курса без учета последствий. Так, несмотря на свою первоначальную резкую критику союзников Вашингтона из стран Азии, Европы и Ближнего Востока, он впоследствии забыл о ней, приняв их «в распростертые объятия», в том числе Саудовскую Аравию, которую прежде обвинял в финансировании терроризма. Он превратился из сторонника беспристрастного отношения к палестинцам в ярого борца за продвижение экстремистских требований израильского правительства, возглавляемого правоцентристской национал-либеральной партией «Ликуд».

Как-то президент Трамп сказал, что он был бы «польщен» встретиться с северокорейским лидером, затем пригрозив отправить к берегам КНДР «армаду» и «полностью уничтожить» этого государство. Не имеет никакого значения то, что он думает о КНДР сегодня, поскольку на следующей неделе он может полностью изменить свои взгляды.

Если предположить маловероятное: что президент Трамп одобрит соглашение, подготовленное госсекретарем Тиллерсоном, и не сменит свой курс до ухода со своего поста, вполне возможно, что его преемник, например, президент Никки Хейли, может повторить иранский прецедент. Хейли или другой глава Белого дома может заявить, что американо-северокорейское соглашение страдает большим числом недостатков, поскольку оно не покрывает многочисленных вопросов, от включения которых в договор отказалась Северная Корея. После этого она потребует от Пхеньяна пойти на серию уступок, в противном случае Вашингтон не станет выполнять свои обязательства. В конечном счете отказ Пхеньяна идти на сокращение своих обычных вооружений, от ликвидации своей политической системы, передачи Ким Чен Ына в международный суд или нежелание быть «проглоченным» Южной Кореей будут названы нарушением «духа» соглашения, согласно интерпретации Вашингтона.

Что если следующий президент США попытается уничтожить северокорейскую власть, на стороне которой менее могущественные, чем у сшавооруженные силы? Если сейчас весь контроль над КНДР находится в руках северокорейского лидера КНДР, такая ситуация может не продлиться вечно, поэтому вполне возможно, что в случае ослабления Ким Чен Ына Вашингтон может забыть о взятых на себя обязательствах.

В конце концов в 2003 году лидер Ливии Муаммар Каддафи согласился отказаться от своего химического оружия, а также от программ создания ядерного и ракетного потенциалов. Президент Джордж Буш обещал тода, что «Каддафи за его добросовестность воздастся», а лидеры ЕС превозносили ливийского диктатора. Даже печально известный милитаристский триумвират сенаторов США Джона Маккейна, Линдси Грэма и Джозефа Либермана провел в Триполи с Каддафи дружеский ужин, на котором они обсудили предоставление помощи США в знак благодарности за его помощь в борьбе против «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако, как только в ходе«Арабской весны» возникла ливийская оппозиция, друзья Каддафи испарились, США и лидеры ЕС незамедлительно воспользовались слабостью Каддафи, начав бомбить его силы, а также вооружать и тренировать мятежников. Маккейн, Грэм и Либерман вновь пустились в свой «бесконечный боевой пляс». Ужасная же смерть Каддафи была встречена бывшей первой леди, в тот момент занимавший пост главы дипломатического ведомства, неконтролируемым хихиканьем и словами: «Мы пришли, мы видели, он умер».

Многое можно сказать о властях КНДР, но назвать глупыми их нельзя. МИД КНДР отметил, что «ядерный демонтаж в Ливии, высоко превозносимый США в прошлом, оказался способом агрессии, в соответствии с которым последний мошеннический убедил первого такими сладкими словами, как «гарантия безопасности» и «улучшение отношений» пойти на разоружение», после чего была применена сила. Пхеньяну очевидна суть политики США.

После всего этого зачем тому или иному северокорейскому правительству, особенно такому, которое стремится всеми силами обеспечить свое выживание, считать, что переговоры с Вашингтоном могут решить его проблемы безопасности? Неужели кто-то считает Ким Чен Ына и его сподвижников полными глупцами?

В международных отношениях «сигналы» имеют значение. Отправляя свои «сигналы», посол Хейли, может, сама и считает, что она по-прежнему находится в городе Колумбия, штат Южная Каролина, где ей приходится разбираться с законодателями из мелких городов по вопросам следующего выпуска дорожных облигаций. Быть может, что на посту губернатора штата ей было легко разбрасываться словами, поскольку политические последствия для нее были ограниченными. Но провести аналогичным образом Северную Корею будет не так просто.

Таким образом, заключает автор, когда речь заходит о ядерной войне, крайне важно отправлять правильные сигналы. Вместо того чтобы выступать с еще большим числом военных угроз, которые лишь способствуют стремлению Пхеньяна к совершенствованию ядерного оружия, администрация Трампа должна продемонстрировать, что она является надежным переговорным партнером. Безусловно, дипломатические усилия могут все еще потерпеть неудачу. В конце концов, КНДР не проявила особого интереса к уступкам по вопросу своего ядерного потенциала, поэтому считать ее столь уж надежнымпартнером не стоит. Но и на слово верить Вашингтону Пхеньян не намерен.