Глава ЦРУ призвал США быть готовыми к ракетному удару со стороны КНДР

Вашингтон, , 09:13 — REGNUM Глава ЦРУ Майкл Помпео заявил, что США должны быть готовыми к ракетному удару со стороны КНДР, сообщает Washington Examiner.

По его словам, разработки Северной Кореи в области ядерного оружия находятся в той стадии, когда удар по территории США уже возможен.

«Их возможности достаточно близки к этому, и с точки зрения политики США мы должны вести себя так, как если бы они находились на пороге достижения этих возможностей», — заявил Помпео.

Глава ЦРУ также отметил, что уже сейчас необходимо задуматься, как можно предотвратить «последний шаг». При этом Помпео не назвал точных сроков, когда Пхеньян будет полностью готов к удару по США и их союзникам.

«Вашингтон продолжает сбор разведывательных данных о ядерной программе Северной Кореи, но пока они далеки от совершенства», — подчеркнул он.

Напомним, накануне у берегов КНДР начались совместные масштабные военные учения американских и южнокорейских вооруженных сил. В ответ на это власти КНДР пригрозили США «невообразимым» ударом в самый «неожиданный момент».

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