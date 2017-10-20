Шахназаров: «Благополучие Запада после 91 года куплено ограблением России»

Москва, , 09:01 — REGNUM Благополучие Запада в том числе было обеспечено ограблением России в 90-е годы прошлого века, заявил 20 октября кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

"Я сторонник и никогда не отрицал этого, рыночной системы, я считаю логичным, что страна пришла к рыночной системе экономической, но конечно все равно ужасное зло берет, когда думаешь о том, как ограбили страну в 90-е годы!», — отметил кинорежиссер.

Он рассказал, как знает множество историй того, как накопленные СССР на случай войны или бедствий запасы и ресурсы были подчистую вывезены и распроданы. Экономика, при этом, была раздавлена настолько, что даже небольшие тенденции к восстановлению моно было назвать ростом.

«Вы говорите в нулевые рост пошел… Ну конечно, он пошел, потому что в 90-е был такой минус, что достаточно небольшого этого… чтобы пошел рост», — продолжил Шахназаров.

По его мнению, за счет ограбления России Запад обеспечивал себе устойчивость и благополучие на протяжение десятилетий после распада СССР.

«Мы до сих пор от этого оправится не можем. Вот все, что сейчас нужно делать… в 90-е годы украдено было… украдено немыслимо. И, кстати, благополучие Запада в последние 25 лет во многом благодаря именно этим вызвано», — закончил мысль кинорежиссер.

Напомним, что во время своего выступления на пленарной сессии форума «Валдай-2017», президент России Владимир Путин рассказал о подоплеке так называемого акта Магницкого. Тогда международный финансовый преступник Уильям Браудер украл несколько десятков миллиардов долларов транша МВФ, предназначавшегося для стабилизации российской экономики в 1998 году, что стало причиной дефолта в стране. Магницкий же был подельником Браудера. Сейчас же его именем прикрывают санкции против России.

«В основе лежит противоправная деятельность Браудера, который 10 лет жил в РФ в качестве туриста и занимался незаконной деятельностью, скупал акции компаний РФ, миллионы выводил за границу, уходил от налогов России и США», — заявил президент.