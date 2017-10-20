Бюджет Литвы-2018: деньги на войну, и немного «социалки»

Вильнюс, , 08:56 — REGNUM В парламенте Литвы начинает рассматриваться проект бюджета Литвы на 2018 год, который уже утверждён правительством и отправлен в Брюссель для подтверждения фискальной дисциплины Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 20 октября. Соответствие бюджета нормам ЕС — это обязательное условие для всех стран, которые входят в еврозону. Главные приоритеты проекта, как подчёркивают в самом правительстве Литвы, — сокращение нищеты, укрепление обороны, стимулирование предприимчивости и инвестиций, большая финансовая самостоятельность самоуправлений.

«Бюджет, предлагаемый нашим правительством, впервые сбалансированный во всех отношениях. Вместе с тем это и самый социально чуткий бюджет, потому что особое внимание мы уделяем сокращению социальной изоляции. Он был сформирован без противопоставления обороны с социальной чуткостью. Мне, как председателю Комитета культуры, важно, что примерно на 26 млн евро увеличивается финансирование культуры», — говорит староста фракции Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис.

Показатели бюджета подготовлены с учетом того, что, согласно планам, в 2018 году ВВП Литвы вырастет на 2,9%, средняя годовая инфляция будет достигать 2,7%, средняя месячная зарплата (до вычета налогов) вырастет на 6,2%, а уровень безработицы снизится до 6,4%.

«Это исторический бюджет по нескольким аспектам. Это первый недефицитный бюджет со дня восстановления Независимости. Также это еще и социально чуткий бюджет, потому что на сокращение социальной изоляции мы выделяем более 0,5 млрд евро. Если будет принято предложение правительства, более высокие доходы с 1 января будет получать большинство жителей Литвы. Вместе с тем они будут жить в большей безопасности, потому что впервые в истории, раньше, чем планировалось, мы выполним свои обязательства перед НАТО и выделим на оборону 2% от ВВП», — утверждает премьер Саулюс Сквернялис, член фракции Союза крестьян и зеленых Литвы.

Председатель парламентского комитета по бюджету и финансам Стасис Якелюнас обращает внимание на то, что предусмотренный в проекте бюджета на 2018 год профицит бюджета сектора власти будет достигать 250 млн евро, так что будет создан резерв, который, по его мнению, гарантирует финансовую стабильность государства в будущем.

По словам Якелюнаса, впервые будут настольно значительно увеличены пенсии по старости — по сравнению с 1 января 2017 года, они в среднем вырастут на 63 евро в месяц. Всего в 2018 году на повышение пенсий будет выделено 371,8 млн евро. С января 2017 года пенсии уже выросли в среднем на 20 евро. С октября 2017 на 10 евро повышается базовая пенсия, а в среднем повышается на 13 евро. С января 2018 года пенсии еще в среднем вырастут на 30 евро в месяц. Долг Фонда социального страхования Sodrа будет перекинут на госбюджет, так что будет остановлена выплата процентов за счет средств пенсионеров.

«Права пенсионеров долгое время нарушались, и это правительство приняло решение, чтобы это нарушения впредь не повторялись. Надеюсь, что Сейм одобрит это», — сказал Якелюнас.

Отметим, что при заявлениях властей Литвы о расходах на социальные нужды, улучшения благосостояния населения, уменьшения разрыва между самыми бедными и богатыми, увеличенный бюджет на военные нужды составляет почти один миллиард евро, что является абсолютным рекордов для Литвы. При этом, по последним данным европейского социологического агентства Евростат, число жителей Литвы, находящихся за чертой бедности, составляет примерно 30%.