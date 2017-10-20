В Литве просят больше денег для ругани в адрес России

Вильнюс, , 08:47 — REGNUM В парламенте Литвы возмущены, что на фоне повышения финансирования практически всех министерств, правительство в проекте бюджета Литвы на 2018 год не предусмотрело значительного и видимого увеличения финансирования Министерства иностранных дел, сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 октября, в канцелярии парламента Литвы. Член фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы Жигимантас Павиленис, комментируя новый проект бюджета, отмечает, что правящие не уделяют должного внимания внешней политике.

«Правящая коалиция гордится новым бюджетом, растущими расходами на оборону, которые достигнут 2% от ВВП, но удивляет то, что, хотя у нас большие амбиции во внешней политике, бюджет Министерства иностранных дел по-прежнему остается самым маленьким по сравнению со всеми остальными министерствами», — утверждает Павиленис.

Бюджета, предусмотренного Министерству иностранных дел в 2018 году, по его словам недостаточно для должного обеспечения интересов государства и достижения выдвинутых целей внешней политики.

«На 2018 год на удовлетворение потребностей Министерства иностранных дел, связанных с Brexit, новыми вызовами на востоке, поиском новых рынков, было предусмотрено дополнительное финансирование в размере 12 млн евро, но сейчас бюджет этого важного государственного министерства увеличивается всего на несколько тысяч. Это означает, что во внешней политике мы по-прежнему будем бороться с нашими угрозами, укреплять демократию и свободу и искать новые рынки для бизнеса только словами», — уверен парламентарий.

Отметим, что на уровне риторики и публичных заявлений — едва ли не единственная и самая важная миссия МИД Литвы — критика России и связанных с Россией проектов. Например, различные инициативы по дискредитации Белорусской АЭС, которую строит «Росатом», или рассказы на различных международных встречах об угрозе со стороны России и «возможной агрессии против Литвы».

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в своём последнем заявлении, например, рассуждал, что официальные власти России не представляют российское общество, поэтому, по его словам, ЕС нужно усиливать диалог с «гражданским обществом РФ».

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