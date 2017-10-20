CNN: Телеканал RT не зарегистрировался в качестве «иноагента» в США

Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Российский телеканал RT в установленные сроки не зарегистрировался в качестве «иностранного агента» в США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на базу данных Минюста США.

Американский телеканал отмечает, что согласно требованию властей США телеканал RT должен был зарегистрироваться в реестре иностранных агентов (FARA) до 17 октября.

«Наша команда юристов делает все возможное для RT, чтобы избежать регистрации в соответствии с американским Актом о регистрации иностранных агентов (FARA), диалог продолжается, — сообщила директор службы внешних связей RT Анна Белкина. — По их совету мы не обсуждаем дальнейшие детали в настоящее время».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин заявил в Сочи, что на конкретные шаги властей США в сторону ограничения деятельности российских СМИ Россия ответит быстро и зеркально.

«В данном случае мы будем действовать только зеркально и достаточно быстро, — подчеркнул президент России. — Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших СМИ, тут же последует зеркальный ответ».

Читайте также: Путин: Давление США на телеканал RT вызовет зеркальный ответ России