Правительство Японии опровергло информацию об отречении императора Акихито

Токио, , 07:50 — REGNUM Официальный Токио опроверг информацию о готовящемся в конце марта отречении императора Японии, позицию правительства страны озвучил 20 октября генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«Это не соответствует действительности», — заявил он на прошедшей пресс-конференции в Токио.

«Уполномоченные ведомства изучают этот вопрос», — добавил он. Кроме того, по его словам, следует приложить все усилия к тому, чтобы процесс отречения прошел как можно более мягко.

Известно, что 125-й император Японии, Акихито, был коронован в 1990 году, и в августе прошлого года обращался к нации, выражая желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. 23 декабря ему исполнилось 83 года.

Напомним, несколькими часами ранее, в японском издании Asahi Shimbun прошла информация о предстоящем 31 марта отречении японского императора. В статье утверждалось, что дата связана с завершением финансового года в Японии (он завершается именно 31 марта). Новый император, сегодняшний наследный принц Нарухито якобы должен был взойти на престол 1 апреля.