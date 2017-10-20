Путин назвал главную внешнеполитическую ошибку России: Радио REGNUM

Москва, 20 октября 2017, 08:00 — REGNUM
- Злободневные проблемы: «Северный поток — 2» является одной из проблем для стран ЕС;
- «Новое любимое оружие»: постпред США при ООН заявила, что выборы 2016 года были военной кампанией России;
- Повторения не будет: Россия не допустит в Донбассе югославской резни;
- Ждут политических шагов: участники майдана нацелились на администрацию Порошенко;
- Главные выборы страны: женщина-президент?
- Назначения: представителем президента РФ на Каспии назначен Рамазан Абдулатипов.
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