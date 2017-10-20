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Путин назвал главную внешнеполитическую ошибку России: Радио REGNUM

Политика

Чрезмерное доверие России восприняли как её слабость и использовали в своих интересах

Путин назвал главную внешнеполитическую ошибку России: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 20 октября 2017, 08:00 — REGNUM  

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