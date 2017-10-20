Италия: Чиновники премьер-министра Албании Эди Рамы вовлечены в наркотрафик

Тирана, , 04:38 — REGNUM Итальянская полиция направила правоохранительным органам Албании материалы, из которых следует, что государственные служащие, близкие к премьер-министру Албании Эди Раме, а также бывший министр внутренних дел страны Саимир Тахири вовлечены в торговлю наркотиками, сообщает агентство БГНЕС.

Как отмечается, итальянские правоохранители представили более 400 страниц стенограмм перехваченных телефонных разговоров. Из материалов, в частности, следует, что наркомафия обещала Саимиру Тахири 50 000 евро за то, чтобы он «закрыл глаза» на контрабанду большой партии марихуаны из Албании в Италию.

Данная информация уже вызвала скандал в Тиране. Лидер крупнейшей оппозиционной Демократической партии Албании Люльзим Баша и ведущий член Социалистического движения за интеграцию Моника Кримади потребовали отставки Эди Рамы и задержания экс-главы МВД. В албанских СМИ, тем временем, появилась информация о том, что Саимир Тахири предпринял попытку самоубийства.

Следует отметить, что оппозиция в Албании ещё весной 2016 года обвинила Эди Раму в том, что его правительство вовлечено в производство и торговлю наркотиками, контрабанду и коррупционные схемы. На этом фоне, как заявлял Люльзим Баша, правительство продолжает проводить губительный для государства экономический курс, который ведёт к сокращению притока инвестиций в страну и росту бедности.

Сам Эди Рама отрицал все обвинения в свой адрес, заявляя, что кабинет министров эффективно борется с усилением влияния наркомафии, экстремистских группировок и другой преступной активностью в стране, что вызывает противодействие со стороны международных преступных сообществ и связанных с ними лиц в среде политической элиты Албании.

Следует отметить, что сегодняшнее сообщение о передаче материалов итальянскими правоохранителями последовало спустя несколько недель после того, как в Италии был арестован главарь албанской преступной группировки «Хабилай» Моси Хабити. Группировка является одной из крупнейших в регионе и, как считается, контролирует наркотрафик из Албании в Италию. Сам же её лидер получил прозвище «Балканский Пабло Эскобар».

В целом албанский наркокартель является одним из самых известных в мире, и, по различным оценкам, контролирует до 75% наркорынка в Западной Европе. Из проведённого албанским телеканалом News24 в 2016 году журналистского расследования стало известно, что в стране действует два секретных аэропорта, с которых марихуана самолётами отправляется в Италию. Конопляные поля в Албании занимают сотни гектаров площади, и власти страны ничего не могут сделать с производством наркотика фактически в промышленных масштабах.