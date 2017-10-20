Премьер-министр Польши: «Северный поток — 2» – злободневная проблема ЕС

Брюссель, , 03:01 — REGNUM Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» является одной из насущных проблем для стран Европейского союза, заявила польский премьер-министр Беата Шидло на саммите в Брюсселе.

Заявив о необходимости реформ ЕС, глава польского правительства сказала:

«Чтобы реформы удались и были эффективными, нужно решить злободневные проблемы ЕС. Например, миграционный кризис и вопрос «Северного потока — 2».

По итогам первого дня переговоров президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК хотела бы, но не может получить мандат на переговоры с Россией о строительстве «Северный поток — 2». Причина в отсутствии единства среди членов ЕС по этой теме, передает Euronews.

Напомним, 19 октября в Брюсселе начался саммит ЕС. Мероприятие завершится 20 октября. На нем обсуждался широкий круг вопросов — от проблем сепаратизма в Испании — до Brexit.

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«Северный поток — 2» строится из России в Германию через Балтийское море и позволит миновать транзит через Украину.

Противниками строительства выступают США, Украина и их союзник в Восточной Европе — Польша.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, источники в датском парламенте заявили, что Копенгаген может принять закон, из-за которого Москве придется корректировать траекторию «Северного потока — 2».

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