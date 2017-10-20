В Киеве митингующие с «Михомайдана» пошли на администрацию президента

Киев, , 00:32 — REGNUM В Киеве рядом со зданием администрации президента Украины прошел митинг ранее протестовавших у здания Верховной рады. Об этом накануне, 19 октября, сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что митинг протеста возле здания Верховной рады, который уже окрестили «Михомайданом», так как «первую скрипку» там играет Михаил Саакашвили, был завершен, но часть его участников, в основном это члены «Руха новых сил» того же Саакашвили, организовали шествие от здания Верховной рады к здании администрации президента Украины.

Митингующие заявили, что собираются вручить президенту Украины Петру Порошенко законопроект об антикоррупционном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, митинг, на который пришло около 6 тыс. человек, прошел в Киеве 17 октября. К вечеру митингующие, среди которых находились представители различных оппозиционных партий, разбили около 50 палаток.

Активисты заявляли, что своими действиями намерены заставить народных избранников выполнить ряд требований — отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд, а также изменить избирательное законодательство.