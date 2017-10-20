Путин: Россия не допустит повторения в Донбассе югославской резни

Сочи, Краснодарский край, , 00:01 — REGNUM Россия не допустит в Донбассе повторения этнических чисток югославского типа, происходивших при попустительстве миротворческих войск, заявил президент России Владимир Путин 19 октября на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Президент России подчеркнул, что повторение этой трагедии последует в случае блокировки границы между Россией, ЛНР и ДНР.

«Там будет просто резня устроена, мы это не сможем допустить и никогда не допустим», — заявил Владимир Путин.

«Если дать возможность до решения политических вопросов, до решения вопроса о придании этим территориям особого статуса в соответствии с законом, который принят Радой, и сейчас продлен на год, если не принять закон об амнистии, если не сделать всего этого, то закрытие границы между Россией и непризнанными республиками приведет к ситуации наравне со Сребреницей», — сказал президент России.

Справка ИА REGNUM : в 1995 году во время гражданской войны в Югославии в городе Сребреница при попустительстве голландских миротворцев были уничтожены по этническому принципу несколько тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, главной внешнеполитической ошибкой России Владимир Путин назвал чрезмерное доверие к Западу, воспринятое Западом как слабость и использованное во вред России.

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