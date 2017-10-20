Израиль обстрелял позиции сирийских войск

Тель-Авив, , 00:09 — REGNUM Израильская армия обстреляла сирийский военный пост в юго-западной провинции Дамаск, 19 октября сообщает Anadolu со ссылкой на СМИ Израиля.

В ходе обстрела были ранены трое сирийских военнослужащих, один из них находится в критическом состоянии.

Сирийский военный пост был расположен недалеко от населённого пункта Харфа в районе Катана.

Напомним, ранее израильские СМИ сообщили, что с территории Сирии была запущена ракета, которая упала в районе Голанских высот, контролируемых Израилем.

За последние несколько месяцев Израиль неоднократно обстреливал позиции сирийских войск после обстрелов с сирийской стороны подконтрольных ему территорий. Израиль оккупировал большую часть Голанских высот в 1967 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Сергей Лавров заявил о начале решающего этапа борьбы с терроризмом в Сирии