Политический расклад и бюджет: врио губернатора в Пскове входит в курс дел

Псков, , 23:06 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 19 октября, обсудил с председателем Псковского областного собрания депутатов Александром Котовым политический расклад сил в региональном парламенте, сообщает пресс-служба администрации Псковской области.

Спикер регионального парламента рассказал, что большинство мест в Псковском областном собрании депутатов — у фракции «Единой России». Также в составе регионального парламента — представители ещё четырёх партий: КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Яблоко». Котов отметил, что «между парламентариями налажен конструктивный диалог, особенно в отношении принципиальных вопросов для региона и страны».

Также Ведерников и Котов обсудили сроки внесения бюджета и порядок совместной работы над ним.

В пресс-службе Псковского областного собрания депутатов ИА REGNUM уточнили, что в последние годы внесению закона о бюджете в региональный парламент предшествовало так называемое нулевое чтение или публичные слушания, принять участие в которых могли жители области.

На этапе рассмотрения документа в первом чтении глава региона проводил консультации со всеми фракциями областного собрания. Перед принятием главного финансового документа во втором и третьем чтении над нормативным актом работала согласительная комиссия, в состав которой входили пять депутатов регионального парламента от каждой из фракций и пять представителей администрации, курирующих различные направления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из главных задач администрации Псковской области врио главы региона назвал замещение коммерческих кредитов бюджетными.

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