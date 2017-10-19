Глава МИД Финляндии: «Мы не должны исключать возможности вступления в НАТО»

Москва, , 22:57 — REGNUM Вопрос о вступлении Финляндии в НАТО на сегодняшний день не стоит на повестке, тем не менее власти страны не исключают для себя такой возможности. Об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью газете «Коммерсантъ».

"Мы не должны исключать возможности вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — сказал он.

Сойни также отметил, что Финляндия «не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится». «Думаю, это общее мнение. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения», — отметил он.

«Мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнёрство с НАТО и так далее. И мы думаем, что подобное многостороннее сотрудничество, основанное на взаимных договорённостях и международном законодательстве, — вот, что хорошо для любой небольшой страны», — сказал Сойни.

Глава МИД Финляндии вместе с коллегами из Дании, Исландии, Норвегии и Швеции 19 октября посетил Арангельск, где принял участие в заседании глав внешнеполитических ведомств стран-участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР)

Как сообщало ИА REGNUM, финские власти неоднократно заявляли о том, что у страны нет планов по вступлению в НАТО. Вместе с тем Финляндия, как и Швеция, в последние годы взяла курс на сближение с участниками альянса — США и Великобританией.

Российские власти заявляли, что не против сотрудничества Финляндии с НАТО, вместе с тем, как подчёркивал президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё летом прошлого года, в случае вступления Финляндии в военный блок, российские войска будут снова придвинуты к границе этой страны. НАТО, по словам Путина, с удовольствием готово «воевать до последнего финского солдата, а Россия этого не хочет».

Отметим, что по данным социологических опросов 2017 года, за вступление Финляндии в Североатлантический альянс выступает менее четверти населения страны, против — чуть больше половины, остальная часть населения не имеет однозначного мнения по данному вопросу.