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Курдистан выразил готовность к переговорам с Багдадом

Политика

В Эрбиле также призвали международное сообщество «содействовать диалогу между двумя сторонами»

Курдистан выразил готовность к переговорам с Багдадом
jan Sefti
Курдистан

Багдад, 19 октября 2017, 22:44 — REGNUM  Эрбиль готов к переговорам с центральным правительством Ирака, говорится в заявлении регионального правительства Курдистана, 19 октября сообщает Anadolu.

Региональное правительство Ирака «готово к диалогу с центральным правительством», говорится в заявлении премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана Барзани.

В Эрбиле также призвали международное сообщество «содействовать диалогу между двумя сторонами» для достижения прогресса в переговорах.

«История показала, что воля народа Курдистана не будет сломлена оружием и военными действиями. Проблемы Ирака не могут быть решены военным путём», — добавили в региональном правительстве Курдистана.

Напомним, обострение отношений между Иракским Курдистаном и Багдадом произошло 25 сентября, после проведения курдского референдума о независимости.

Багдад ввёл санкции против Иракского Курдистана и призвал региональное правительство отменить результаты референдума, который, по мнению Багдада, противоречит Конституции страны.

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Референдум о независимости в Иракском Курдистане