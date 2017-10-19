Медведев поручил проработать вопрос финансирования аграрных вузов

Москва, , 21:12 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал журналистам, что председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил в недельный срок внести предложения по выравниванию финансовой обеспеченности отраслевых ВУЗов, в том числе ВУЗов Министерства сельского хозяйства.

Так Председатель партии «Единая Россия» отреагировал на слова самого Сергея Неверова на заседании Комиссии по контролю за реализацией Предвыборной программы партии «Единая Россия» на выборах депутатов Государственной Думы седьмого созыва, посвященному вопросам АПК.

Глава фракции «Единой России» в хде заседания Комиссии отметил важность решения кадрового вопроса и развитие науки в сфере АПК.

«Технологии не стоят на месте и у наших студентов-аграриев должны быть практические навыки. Мы с коллегами внесли на рассмотрение в Государственную Думу соответствующий законопроект, который позволит включить научные и образовательные организации в сфере сельского хозяйства в систему государственной поддержки», — сказал он, добавив, что необходимо уравнять финансирование аграрных вузов с вузами Министерства образования.