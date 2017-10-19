С работе ВФМС принял участие первый вице-премьер Игорь Шувалов

Сочи, Краснодарский край, , 20:46 — REGNUM Первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов встретился с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, и рассказал им об особенности российского восприятия попыток давления извне.

По словам Игоря Шувалова, в 20 веке ни одна нация в Европе не сталкивалась с такими трудностями и вызовами, как россияне, поэтому любое давление извне жители нашей страны воспринимают очень чувствительно.

«В силу внутриполитических событий и внешней агрессии в XX веке никто не пострадал так сильно, как русские. Все эти события живы в памяти, и мы относимся к этому очень трепетно, это очень чувствительный вопрос. Поэтому пытаться какими-то санкциями решить вопросы невозможно, и вы как молодое поколение должны это понимать. Никогда нельзя русскому предлагать некое давление», — цитирует ТАСС слова Игоря Шувалова.

На вопрос одного из участников сессии о главной цели экономического развития России на ближайшие шесть-семь лет, Игорь Шувалов ответил оптимистично.

«Цель номер один — чтобы при завершении следующего политического цикла в 2024 году, любой человек, обладающий базовым высшим образованием и способностью трудиться, мог чувствовать себя более счастливым, чем в США», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. В ходе церемонии открытия выступил президент РФ Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие более 20 тыс. человек из 180 стран.

В работе ВФМС принимают участие руководители российских министерств и ведомств.

С участниками ВФМС встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, принявший участие в панельной дискуссии «Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир».

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Кроме того, в дискуссионной программе ВФМС приняли участие Глава ЦИК РФ Элла Памфилова и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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В среду, 18 октября с участниками ВФМС встретился министр энергетики РФ Александр Новак.

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